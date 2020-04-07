Юморист Михаил Галустян сбрил бороду и запустил новый челлендж #меняйсядома

Шоумен Михаил Галустян, который, как и все россияне, сидит дома на самоизоляции, решил не скучать и запустить новый челлендж. В своём микроблоге он опубликовал видео, демонстрирующее сбривание бороды у юмориста. Поначалу ему помогали дочери Эстелла и Элина, позже процедуру завершил сам комедийный актёр. В результате шоумен стал выглядеть намного моложе и привлекательнее.В подписи к ролику он отметил, что в видео нет ни рекламы, ни политики, а лишь новый вызов для знаменитых друзей. Артист отметил в комментариях поклонникам, что для него непривычно спустя столько лет остаться без растительности на лице, однако он понимает, на данный момент такие изменения к лучшему, так как борода является переносчиком патогенных микроорганизмов. Также Галустян не стал исключать, что после окончания режима самоизоляции вернется к отращиванию новой бороды. Челлендж шоумен решил передать знаменитым друзьям, среди которых Артур Пирожков (Александр Ревва), Гусейн Гасанов, Семен Слепаков, Амиран Сардаров, Дмитрий Нагиев.