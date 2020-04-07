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Юморист Михаил Галустян сбрил бороду и запустил новый челлендж #меняйсядома

Михаил Галустян в своём аккаунте в Instagram запустил новый челлендж #меняйсядома. Шоумен решил изменить свой внешний вид и сбрить бороду. Поклонники отметили, что юморист стал выглядеть, как и 20 лет назад.

Шоумен Михаил Галустян, который, как и все россияне, сидит дома на самоизоляции, решил не скучать и запустить новый челлендж. В своём микроблоге он опубликовал видео, демонстрирующее сбривание бороды у юмориста. Поначалу ему помогали дочери Эстелла и Элина, позже процедуру завершил сам комедийный актёр. В результате шоумен стал выглядеть намного моложе и привлекательнее.

В подписи к ролику он отметил, что в видео нет ни рекламы, ни политики, а лишь новый вызов для знаменитых друзей. Артист отметил в комментариях поклонникам, что для него непривычно спустя столько лет остаться без растительности на лице, однако он понимает, на данный момент такие изменения к лучшему, так как борода является переносчиком патогенных микроорганизмов. Также Галустян не стал исключать, что после окончания режима самоизоляции вернется к отращиванию новой бороды. Челлендж шоумен решил передать знаменитым друзьям, среди которых Артур Пирожков (Александр Ревва), Гусейн Гасанов, Семен Слепаков, Амиран Сардаров, Дмитрий Нагиев.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 08:46

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