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Максим Дунаевский не может жениться из-за карантина

Днями ранее сообщалось, что Максим Дунаевский планирует связать себя узами брака в восьмой раз. Теперь артист жалуется, что не может жениться из-за карантина.
Максим Дунаевский не может жениться из-за карантина

Во время очередного выпуска шоу "Судьба человека" Максим Дунаевский признался, что собирается сыграть свадьбу. Восьмой по счету избранницей музыканта должна стать женщина по имени Алла, но ввиду карантинных мер ЗАГСы не регистрируют браки. Это вынудило влюбленных отложить мероприятие, а также перейти на режим самоизоляции. 75-летний артист говорит, что благодаря карантину он убедился, что молодая семья вполне способна не надоедать друг другу, несмотря на длительное пребывание в одном доме.

Известно, что последней супругой Дунаевского была Марина Рождественская, с которой его связывало 20 лет совместной жизни. За многие годы пианист успел побыть в браке с семью разными женщинами, среди которых были и актриса Наталья Андрейченко, и манекенщица Ольга Данилова. Стоит отметить, что композитор сохраняет хорошие отношения с экс-супругами, а также воспитывает четырех детей от прошлых браков. На данный момент Дунаевский и Рождественская продолжают делить нажитое имущество в рамках бракоразводного процесса.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 08:32

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