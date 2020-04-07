Ученые назвали предсказывающий смерть от коронавируса показатель

«Перед смертью у больных коронавирусом отказывают легкие, почки, печень, что приводит к угнетению кроветворного ростка и снижению качества тромбоцитов. Данный критерий действительно можно использовать для оценки динамики лечения», - цитирует «Известие» Романа Комарова из Клинического центра при Сеченовском университете.





Ученые проанализировали научные работы об уровне тромбоцитов при COVID-19 и выяснили, что они резко падали у пациентов, которые так и не смогли справиться с недугом. Врачи могут использовать показатель в качестве своеобразного маркера, демонстрирующего динамику состояния здоровья зараженного.Давид Наимзада из МФТО рассказал, что тромбоциты помогают поддерживать кровь в жидком состоянии, растворять образующиеся бляшки и тромбы, останавливать кровотечение. Нарушение их работы ведет к сбою в организме.