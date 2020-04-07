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Ученые назвали предсказывающий смерть от коронавируса показатель

Ученые из Университета Верона, клиники Падуи и американские специалисты назвали показатель, способный предсказать смерть человека, больного коронавирусом. О тяжести состояния врачи могут судить по анализу крови.
Ученые назвали предсказывающий смерть от коронавируса показатель

Ученые проанализировали научные работы об уровне тромбоцитов при COVID-19 и выяснили, что они резко падали у пациентов, которые так и не смогли справиться с недугом. Врачи могут использовать показатель в качестве своеобразного маркера, демонстрирующего динамику состояния здоровья зараженного.

Давид Наимзада из МФТО рассказал, что тромбоциты помогают поддерживать кровь в жидком состоянии, растворять образующиеся бляшки и тромбы, останавливать кровотечение. Нарушение их работы ведет к сбою в организме.
«Перед смертью у больных коронавирусом отказывают легкие, почки, печень, что приводит к угнетению кроветворного ростка и снижению качества тромбоцитов. Данный критерий действительно можно использовать для оценки динамики лечения», - цитирует «Известие» Романа Комарова из Клинического центра при Сеченовском университете.

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Наука
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 08:39

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