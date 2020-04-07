Врач Евгений Комаровский призвал чаще заниматься сексом в период карантина





Евгений Комаровский подчеркнул, что главной опасностью для здоровья людей является отсутствие в период карантина физических нагрузок, поэтому призвал всех быть активными, используя для этого все доступные способы, в том числе занятия сексом. Врач рекомендует по возможности больше двигаться в период уборки дома, танцуя и напевая любимые мелодии, и ежедневно заниматься любовью как минимум один раз, а если есть силы, то и дважды. Телеведущий советует принимать пищу небольшими порциями и не злоупотреблять алкогольными напитками. Врач считает карантин удобным временем для общения с детьми и родителями, «уже наговорившимся друг с другом за долгий период совместного проживания» и нуждающимися в дополнительном внимании от детей. Евгений Олегович также рекомендует отказаться от просмотра телевизора во время приема пищи, используя его для общения с родными. Об этом врач рассказал в интервью на YouTube-канале Big Money.Комаровский прежде сообщил, какие глобальные проблемы могут возникнуть у человечества после пандемии коронавируса. В будущем могут наступить трудности с плановой вакциной, а проведение массовой дезинфекции способно увеличить количество аллергических заболеваний.