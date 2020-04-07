Евгения Медведева отреагировала на обвинение в намерении сменить гражданство

Медведева записала короткий ролик, в котором рассказала о старте челенджа «Домашний кубок». В комментарии к посту один из фолловеров написал: «Зачем менять гражданство и так жестко предавать свою страну? Ради каких-то сомнительных побед?».Медведева не стала ругаться с комментатором. Спортсменка просто отметилась под вопросом тремя эмодзи в виде человеческого лица, прикрытого одной рукой. Вероятно, вопрос назрел из-за того, что фигуристка ушла от Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру. Знаменитость жила и тренировалась в Торонто, но в связи с пандемией коронавируса временно перебралась в Японию.