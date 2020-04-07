Российские инженеры завершили модернизацию пушки 2С7М "Малка"





Обновленные экземпляры 2С7М "Малка" подготовили к поступлению в распоряжение Вооруженных сил РФ. Официальные представители "Уралвагонзавода" сообщают, что фундаментальные работы по модернизации артиллерийской установки проводились специалистами из входящего в концерн предприятия "Уралтрансмаш". Комплектацию САУ оснастили новыми КПП, системами энергообеспечения, наблюдения и радиосвязи, а иностранные детали заменили на российские аналоги.Подобная инициатива позволила улучшить ходовые характеристики, маневренность, подвижность, командную управляемость и прочие показатели орудия. Стоит отметить, что 2С7М "Малка" успешно завершила полевые тесты, которые испытывали надежность ходовой части, силовую установку и трансмиссию. Специалисты также отмечали отличные результаты во время заряжания и выстрела, что доказало эффективность конструкции и системы управления огнем.