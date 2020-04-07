Жена Алека Болдуина Хилария Томас после двух выкидышей ждет пятого ребенка

«Послушайте, как говорит мой малыш. У меня нет слов, которые могут выразить мои эмоции, когда я слышу биение его сердца. Врач подтвердил, что ребенок здоров. Очень хотелось поделиться своей радостью с вами!» - написала Томас.

В показанном видео Томас лежит на больничной кушетке, оголив заметно округлившийся живот. Супруга Болдуина держит в руке специальную трубку, позволяющую слышать сердцебиение плода.Старшей дочери Болдуина Айленд от первой супруги Ким Бейсингер исполнилось 24 года. Вторая жена родила актеру четверых малышей: Ромео – 1 года, Леонардо – 3 года, Рафаэль – 4 года, Кармен – 6 лет. В ноябре 2019 года Томас потеряла свою не рожденную дочь на четвертом месяце беременности. Позже у нее случился второй выкидыш на том же сроке. Фолловеры счастливы, что мечта пары сбылась. Многие советуют будущей матери соблюдать меры предосторожности и самоизолироваться, чтобы не подхватить коронавирус.