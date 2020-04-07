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Ученые разработали "умный туалет" для отслеживания состояния здоровья пользователя

Ученые разработали "умный туалет", благодаря которому пользователь сможет отслеживать состояние своего здоровья. Данная версия является результатом многолетнего проекта по созданию системы, способной определять возникновение заболевания.

учёные отмечают, разработка подойдёт и для установки на уже используемые туалеты. Эксперты утверждают, аппарат, оборудованный разными датчиками, не нужно будет контролировать человеком. "Нами разработана пассивная система контроля за здоровьем человека, позволяющая включить её в ежедневную рутину, которая требует минимального вмешательства или вовсе не нуждается в этом", - сообщают эксперты. Умный гаджет выявляет почти все проблемы со здоровьем человека: диабет, инфекция мочевыводящих путей, воспалительные заболевания кишечника.

Устройство оборудовано тест-полосками, выявляющими необходимые данные для отслеживания состояния здоровья организма в моче, камерами для обнаружения модификаций, связанные с болезнями внутренних органов. В аппарат встроены элементы ИИ, реагирующие на разные проблемы кишечника. "Он определяет время сидения, которое поможет врачам во время терапии запоров и геморроя", - отмечают специалисты. Ручка смыва умного гаджета оборудована сканером отпечатков пальцев, что позволяет узнать, кто ним пользуется. Учёные утверждают, аппарату нужны масштабные клинические исследования, так как он был протестирован только 21 участником мужского пола.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 07:48

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