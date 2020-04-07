Трамп попросил медицинские компании вылечить Джонсона от коронавируса

«Некоторые компании обладают сложными методиками лечения и готовы ими поделиться. Мы переговорили с докторами Бориса в Лондоне. Они согласны начать терапию, так что будем ждать перемен», - рассказал президент США.





6 апреля, вечером, врачи перевели Джонсона в палату интенсивной терапии. Причиной стало резко ухудшающееся состояние здоровье. Политик болен уже 10 дней, но лечение не помогает. Сейчас он дышит при помощи кислородной маски, но не исключено, что потребуется подключение к аппарату ИВЛ, передает ТАСС.