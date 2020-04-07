Российским авиакомпаниям разрешили во время пандемии перевозить грузы на борту самолетов





Многие страны закрыли границы и прекратили авиасообщение. Из-за отмены рейсов авиакомпании терпят убытки и поднимают тарифы на транспортировку грузов. Чтобы стабилизировать ситуацию, власти разрешили перевозить на борту медицинские товары из Китая в Европу. Пекину для этого не хватает около 69% лайнеров.Стоимость авиаперевозки китайских лекарств в США выросла до 13 долларов за килограмм. В прошлом году цена не превышала 3,6 долларов. Эксперты полагают, что положительная динамика сохранится до лета.По предварительным подсчетам аналитиков из компании Bain & Company, российские авиаперевозчики из-за коронавируса недополучат 360 млрд рублей. В АЭВТ назвали другую сумму – 500 млн рублей.