"Я поняла, что нужно просто его отпустить": Елена Воробей рассказала об измене мужа Андрея Кислюка
Елена Воробей стала участницей нового выпуска передачи «Судьба человека». 52-летняя актриса впервые откровенно рассказала об изменах ее мужа Андрея Кислюка, работавшего в театре «Буфф» в Санкт-Петербурге.
После нескольких лет со дня бракосочетания муж Воробей закрутил роман. Актриса тяжело переживала измену любимого, но не устраивала скандалы и с достоинством преодолела все трудности.
Ранее актриса рассказала фанатам, что нуждается в срочной операции. Знаменитость сломала руку, но во время сращивания кости сместились.
После нескольких лет со дня бракосочетания муж Воробей закрутил роман. Актриса тяжело переживала измену любимого, но не устраивала скандалы и с достоинством преодолела все трудности.
«Я поняла, что нужно просто его отпустить, так как двигаться вперед, постоянно оборачиваясь назад, не получится. Опыт семейной жизни был мне полезен. Несмотря на печальный исход, брак принес и нечто хорошее», - сказала Воробей.
Ранее актриса рассказала фанатам, что нуждается в срочной операции. Знаменитость сломала руку, но во время сращивания кости сместились.