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«Нежная дочь моя Арина»: Вера Полозкова сообщила о рождении третьего ребенка

Поэтесса Вера Полозкова сообщила на своей странице в Instagram о рождении третьего ребенка. Как стало известно из публикации, дочь знаменитости получила имя Арина, а на свет она появилась там же, где и ее старшие братья.

34-летняя поэтесса призналась, что роды прошли легко - «без единого укола и вмешательства», так же, как появились на свет и «резвые» сыновья знаменитости. Рожала дочь Вера Полозкова в том же роддоме, где и Федора с Саввой. Кроме того, помогали ей уже проверенные акушеры, которых автор публикации назвала «настоящими ангелами-хранителями».

Именно благодарности им Вера Полозкова посвятила большую часть своей публикации в соцсети. Поэтесса призналась, что врачи помогли сделать рождение всех троих ее детей «чистым и беспримесным чудом» и сказала спасибо за то, какими ее сыновья стали сейчас.

Кроме того, Полозкова поспешила сообщить подписчикам, новорожденной дали имя Арина, а ее вес при появлении на свет составил 3560 грамм. Рост же малышки – 53 сантиметра.

Свое нынешнее состояние многодетная мать описала как «какую-то удивительную тишину внутри» и переполняющее чувство благодарности. Многочисленные поклонники творчества поэтессы отметили, что малышка очень похожа на одного из сыновей Полозковой, а также пожелали крепкого здоровья новорожденной Арине.

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Культура / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 20:21

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