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ТОП-5 неспособных обеспечить пробег более 100 тыс. км двигателей

Автоэксперты проанализировали ряд высокотехнологических и экономичных двигателей автомобилей, имеющих при этом небольшой ресурс, не позволяющий им обеспечить пробег более 100 тысяч километров. На основании результатов анализа специалисты составили рейтинг этих агрегатов.

На первом месте расположился двигатель от BMW, имеющий маркировку N 63b44 и выпускаемый данным автобрендом с 2008 года. В указанном случае имеются в виду первые баварские битурбированные V-образные бензиновые установки. Конструкция этих двигателей недостаточно удачна и служит причиной обеспечения пробега лишь в 40 тыс. км вследствие вероятной поломки. За указанным мотором следуют двигатели 1,4 TSI, выпускавшиеся Volkswagen с 2005 по 2015 годы. Недостатком этих комплектующих является частая замена цепи ГРМ, из-за которой авто может проехать максимум до 50 тысяч км. Эта же проблема создает сложности и для "бронзового призера" рейтинга M271 E18 ML/AL от Mercedes-Benz. Такой мотор производился в период 2002- 2015 годов, однако, по мнению экспертов, 100 тыс. км автомобиль с этой силовой установкой должен "одолеть".

Также специалисты полагают, что положенную "сотню" вряд ли преодолеют производимый Ford двигатель EcoBoost, дебютировавший в 2010 году (четвертое место ТОП-5), и Prince от Peugeot-Citroen EP6. Замыкающий рейтинг двигатель характерен потреблением большого количества масла и быстрым износом механизма ГРМ.

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Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 02:00

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