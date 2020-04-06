АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт дала 5 советов по упрощению домашнего…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

«АвтоВАЗ» увеличил рекомендованные цены на автомобили Datsun

Стало известно о том, что производитель «АвтоВАЗ» увеличил рекомендованные ценники на автомобили Datsun для местного рынка. За популярные модели автолюбителям придется отдать на 5 тысяч рублей больше.
«АвтоВАЗ» увеличил рекомендованные цены на автомобили Datsun

Версия Datsun on-DO, которая была обновлена в начале 2020 года, будет стоить от 511 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Хэтчбек Datsun mi-DO обойдется покупателям в 534 тысячи рублей в базовой версии.

На данный момент на «АвтоВАЗе» приостановили производственный процесс из-за карантина. Выпуск автомобилей, по прогнозам, будет возобновлен с 8 апреля. Согласно статистическим данным, за последний месяц многие компании подняли цены на автомобили, которые предлагаются на российском рынке. Японская компания Toyota уже дважды поднимала ценники на свои авто. Машины, произведенные на тольяттинском предприятии, подорожали на 5 - 9 тысяч рублей. Выросла стоимость практически всех моделей Hyundai и Kia. Китайские бренды также переписали прайс-листы в сторону повышения.

+Дзен +Яндекс новости
Авто / Важно
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 20:28

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Яны Рудковской Александр зарабатывает 12 миллионов рублей в…
«АвтоВАЗ» увеличил рекомендованные цены на автомобили…
«Нежная дочь моя Арина»: Вера Полозкова сообщила о рождении третьего…
Ученые: Вирусы научились управлять обменными процессами в организмах своих…
"Ростех" создал противопожарную систему "Прометей" для мест массового скопления…
Учёные рассказали, на что стоит обращать внимание при использовании…
Надежду Бабкину госпитализировали в больницу с подозрением на…
В Сети появились фото ожидаемых смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8…
Геннадий Онищенко рассказал о дополнительных симптомах…
"Карантин. День 10" : Дочери Алексея Ягудина устроили на дому маникюрный…
Медики из Кемерово рассказали о повышенной опасности коронавируса для…
Юморист Максим Галкин выпустил первый юмористический сериал «Советская эстрада о…
Представители Всемирной организации здравоохранения рекомендуют в условиях коронавируса отказаться от…
Айза Анохина выставила на продажу квартиру в центре…
В Windows 10 версии 2004 видоизменится вид оповещений Центра…
Имущественный споры: Суд наложил арест на наследство покойного Александра…
В России компания Mazda отзывает более 9 тысяч автомобилей…
Яна Рудковская рассказала, что в 2020 году планирует родить ребёнка с помощью суррогатной…
Китайские СМИ: Российский ОПК достиг успехов благодаря санкциям…
Жительница Великобритании, планирующая "больше не рожать", стала мамой в 22-й…
В Apple сообщили о защите iPhone от…
Мурашко: Противомалярийные препараты не всегда являются залогом спасения жизни пациента при лечении…
«Это не считается»: Лариса Гузеева с дочерью поспорили по поводу…
Минздрав: Следующие две недели должны показать эффективность мер против…
Учёные определили уязвимое место возбудителя…
Лев Лещенко после выписки из Коммунарки поблагодарил врачей и назвал медцентр…
Виталина Цымбалюк-Романовская не согласилась бы на интим со Степаном…
В России создали антикоронавирусный броневик «Тигр» со встроенной…
Просмотреть все новости