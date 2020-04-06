«АвтоВАЗ» увеличил рекомендованные цены на автомобили Datsun





Версия Datsun on-DO, которая была обновлена в начале 2020 года, будет стоить от 511 тысяч рублей в зависимости от комплектации. Хэтчбек Datsun mi-DO обойдется покупателям в 534 тысячи рублей в базовой версии.На данный момент на «АвтоВАЗе» приостановили производственный процесс из-за карантина. Выпуск автомобилей, по прогнозам, будет возобновлен с 8 апреля. Согласно статистическим данным, за последний месяц многие компании подняли цены на автомобили, которые предлагаются на российском рынке. Японская компания Toyota уже дважды поднимала ценники на свои авто. Машины, произведенные на тольяттинском предприятии, подорожали на 5 - 9 тысяч рублей. Выросла стоимость практически всех моделей Hyundai и Kia. Китайские бренды также переписали прайс-листы в сторону повышения.