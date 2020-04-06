Ученые: Вирусы научились управлять обменными процессами в организмах своих жертв





Исследования последних лет дали ученым куда больше информации о строении генома неклеточных инфекционных агентов, а также их разновидностях. Некоторое время назад было открыто существование гигантских вирусов, которые настолько сложны по своей структуре, что практически не уступают в этой позиции ДНК живых организмов.Как выяснилось в ходе изучения подобных разновидностей вирусов, их строение дает возможность «обходить» защитные механизмы клеток живых организмов, а также управлять обменными процессами внутри них. При этом последняя способность агентов даже не связана с их непосредственной целью – размножением. Ранее биологи считали, что такое под силу только клеткам живых существ, но никак не вирусам.Это открытие, по словам доцента Политехнического университета Виргинии Фрэнка Эйлуорда, доказывает, что между генами вирусов и клетками живых организмов не так уж много различий, как это предполагалось ранее. Это было подтверждено и последними исследованиями воздействия инфекционных агентов на водоросли. Как оказалось, более 500 разновидностей вирусов способны взять под контроль обменные процессы своих жертв. После этого, как отмечают ученые, уже невозможно воспринимать клетки последних как автономные структурно-функциональные единицы, необходимо при изучении явления учитывать взаимодействие обоих структур.