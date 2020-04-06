В Сети появились фото ожидаемых смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro





Снимки опубликовали на сайте Slashleaks, хотя представят новинки только 14 апреля. Если говорить о дизайне, то модели OnePlus 8 и 8 Pro не сильно друг от друга отличаются. У последней только просматривается слева от камеры лазерный помощник автофокуса и допмодуль. У версии OnePlus 8 Pro боковые рамки немного уже, чем у стандартной версии. Частота обновления экрана основной модели 90 Гц, а 8 Pro – 120 Гц.По словам Пита Лау, гендиректора и соучредителя компании-производителя, смартфоны линейки OnePlus 8 будут работать на однокристальной системе Snapdragon 865. Новые гаджеты оснастили оперативной быстрой памятью LPDDR5, а также версией UFS 3.0, используемой на предыдущих флагманах. OnePlus 8 Pro, как отметил Пит Лау, уже установил 13 рекордов, но раскрывать подробности раньше времени он не стал.