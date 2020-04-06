АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт дала 5 советов по упрощению домашнего…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

"Карантин. День 10" : Дочери Алексея Ягудина устроили на дому маникюрный салон

Фигурист Алексей Ягудин на своей странице в Instagram рассказал, как проходит его самоизоляция во время карантина из-за коронавируса. Он поделился с поклонниками видео, где его дочери Мишель и Елизавета устроили дома маникюрный салон.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что проводит карантин компании супруги фигуристки Татьяны Тотьмяниной и дочерей Мишель и Елизаветы. На видео можно увидеть, как девочки очень внимательно красят ногти знаменитому папе. «Салон на дому. Карантин. День 10», — подписал ролик фигурист. В ролике Алексей Ягудин интересуется у дочерей, запланирован ли массаж, а Елизавета отмечает, что в роли массажиста выступит Мишель.

Поклонникам понравилось забавное семейное видео спортсмена, вынужденного, как и все на данный момент, пребывать дома из-за пандемии COVID-19. «Вы замечательный отец», «Забыли надеть маску на лицо», «Прелестно!!», «Когда можно записаться на сеанс?», «Родители сил вам и терпения», «Ради массажа можно терпеть даже креативный маникюр и педикюр! Вам повезло, Алексей, что вокруг такой цветник», — прокомментировали публикацию подписчики олимпийского чемпиона. Стоит отметить, что Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина стали супругами в феврале 2016 года. До этого они 13 лет встречались.

+Дзен +Яндекс новости
Спорт / Важно
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:36

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Сын Яны Рудковской Александр зарабатывает 12 миллионов рублей в…
«АвтоВАЗ» увеличил рекомендованные цены на автомобили…
«Нежная дочь моя Арина»: Вера Полозкова сообщила о рождении третьего…
Ученые: Вирусы научились управлять обменными процессами в организмах своих…
"Ростех" создал противопожарную систему "Прометей" для мест массового скопления…
Учёные рассказали, на что стоит обращать внимание при использовании…
Надежду Бабкину госпитализировали в больницу с подозрением на…
В Сети появились фото ожидаемых смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8…
Геннадий Онищенко рассказал о дополнительных симптомах…
"Карантин. День 10" : Дочери Алексея Ягудина устроили на дому маникюрный…
Медики из Кемерово рассказали о повышенной опасности коронавируса для…
Юморист Максим Галкин выпустил первый юмористический сериал «Советская эстрада о…
Представители Всемирной организации здравоохранения рекомендуют в условиях коронавируса отказаться от…
Айза Анохина выставила на продажу квартиру в центре…
В Windows 10 версии 2004 видоизменится вид оповещений Центра…
Имущественный споры: Суд наложил арест на наследство покойного Александра…
В России компания Mazda отзывает более 9 тысяч автомобилей…
Яна Рудковская рассказала, что в 2020 году планирует родить ребёнка с помощью суррогатной…
Китайские СМИ: Российский ОПК достиг успехов благодаря санкциям…
Жительница Великобритании, планирующая "больше не рожать", стала мамой в 22-й…
В Apple сообщили о защите iPhone от…
Мурашко: Противомалярийные препараты не всегда являются залогом спасения жизни пациента при лечении…
«Это не считается»: Лариса Гузеева с дочерью поспорили по поводу…
Минздрав: Следующие две недели должны показать эффективность мер против…
Учёные определили уязвимое место возбудителя…
Лев Лещенко после выписки из Коммунарки поблагодарил врачей и назвал медцентр…
Виталина Цымбалюк-Романовская не согласилась бы на интим со Степаном…
В России создали антикоронавирусный броневик «Тигр» со встроенной…
Просмотреть все новости