"Карантин. День 10" : Дочери Алексея Ягудина устроили на дому маникюрный салон

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин рассказал, что проводит карантин компании супруги фигуристки Татьяны Тотьмяниной и дочерей Мишель и Елизаветы. На видео можно увидеть, как девочки очень внимательно красят ногти знаменитому папе. «Салон на дому. Карантин. День 10», — подписал ролик фигурист. В ролике Алексей Ягудин интересуется у дочерей, запланирован ли массаж, а Елизавета отмечает, что в роли массажиста выступит Мишель.Поклонникам понравилось забавное семейное видео спортсмена, вынужденного, как и все на данный момент, пребывать дома из-за пандемии COVID-19. «Вы замечательный отец», «Забыли надеть маску на лицо», «Прелестно!!», «Когда можно записаться на сеанс?», «Родители сил вам и терпения», «Ради массажа можно терпеть даже креативный маникюр и педикюр! Вам повезло, Алексей, что вокруг такой цветник», — прокомментировали публикацию подписчики олимпийского чемпиона. Стоит отметить, что Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина стали супругами в феврале 2016 года. До этого они 13 лет встречались.