"Ростех" создал противопожарную систему "Прометей" для мест массового скопления людей
Разработчики, представляющие организацию "Ростех", стали авторами создания противопожарной системы, получившей название "Прометей". Новшество, планируемое к внедрению в Российской Федерации уже в текущем году, будет использоваться в местах максимального сосредоточения людей.
Специалисты отмечают, что "Прометей" является полностью цифровой платформой, сразу готовой к внедрению повсеместно. Тем не менее, окончание второго квартала 2020 года является сроком, к которому система будет тщательно проанализирована специальной комиссией с составлением итогового официального заключения. При положительном результате испытаний инновация будет реализована по всей стране уже к следующему году. Примечательно, что система является очень универсальной и пригодной к использованию буквально в любой организации.
Одной из функций системы "Прометей" является сбор информации, касающейся всех имеющихся в наличии объектов противопожарной защиты. Ею же будет отслеживаться динамика изменений и риск возникновения пожаров. Немаловажно, что все выявленные недочеты будут зафиксированы и переданы в МЧС РФ, предварительно став известными владельцам потенциально опасных объектов. Также будет составлен некий рейтинг объектов из информационной базы, который будет способствовать оперативности эвакуации людей при пожаре.
Специалисты отмечают, что "Прометей" является полностью цифровой платформой, сразу готовой к внедрению повсеместно. Тем не менее, окончание второго квартала 2020 года является сроком, к которому система будет тщательно проанализирована специальной комиссией с составлением итогового официального заключения. При положительном результате испытаний инновация будет реализована по всей стране уже к следующему году. Примечательно, что система является очень универсальной и пригодной к использованию буквально в любой организации.
Одной из функций системы "Прометей" является сбор информации, касающейся всех имеющихся в наличии объектов противопожарной защиты. Ею же будет отслеживаться динамика изменений и риск возникновения пожаров. Немаловажно, что все выявленные недочеты будут зафиксированы и переданы в МЧС РФ, предварительно став известными владельцам потенциально опасных объектов. Также будет составлен некий рейтинг объектов из информационной базы, который будет способствовать оперативности эвакуации людей при пожаре.
Общество
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 20:07