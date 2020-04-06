"Ростех" создал противопожарную систему "Прометей" для мест массового скопления людей





Специалисты отмечают, что "Прометей" является полностью цифровой платформой, сразу готовой к внедрению повсеместно. Тем не менее, окончание второго квартала 2020 года является сроком, к которому система будет тщательно проанализирована специальной комиссией с составлением итогового официального заключения. При положительном результате испытаний инновация будет реализована по всей стране уже к следующему году. Примечательно, что система является очень универсальной и пригодной к использованию буквально в любой организации.Одной из функций системы "Прометей" является сбор информации, касающейся всех имеющихся в наличии объектов противопожарной защиты. Ею же будет отслеживаться динамика изменений и риск возникновения пожаров. Немаловажно, что все выявленные недочеты будут зафиксированы и переданы в МЧС РФ, предварительно став известными владельцам потенциально опасных объектов. Также будет составлен некий рейтинг объектов из информационной базы, который будет способствовать оперативности эвакуации людей при пожаре.