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"Ростех" создал противопожарную систему "Прометей" для мест массового скопления людей

Разработчики, представляющие организацию "Ростех", стали авторами создания противопожарной системы, получившей название "Прометей". Новшество, планируемое к внедрению в Российской Федерации уже в текущем году, будет использоваться в местах максимального сосредоточения людей.
"Ростех" создал противопожарную систему "Прометей" для мест массового скопления людей

Специалисты отмечают, что "Прометей" является полностью цифровой платформой, сразу готовой к внедрению повсеместно. Тем не менее, окончание второго квартала 2020 года является сроком, к которому система будет тщательно проанализирована специальной комиссией с составлением итогового официального заключения. При положительном результате испытаний инновация будет реализована по всей стране уже к следующему году. Примечательно, что система является очень универсальной и пригодной к использованию буквально в любой организации.

Одной из функций системы "Прометей" является сбор информации, касающейся всех имеющихся в наличии объектов противопожарной защиты. Ею же будет отслеживаться динамика изменений и риск возникновения пожаров. Немаловажно, что все выявленные недочеты будут зафиксированы и переданы в МЧС РФ, предварительно став известными владельцам потенциально опасных объектов. Также будет составлен некий рейтинг объектов из информационной базы, который будет способствовать оперативности эвакуации людей при пожаре.

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Общество
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 20:07

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