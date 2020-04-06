Геннадий Онищенко рассказал о дополнительных симптомах коронавируса





Американские исследователи установили наличие у 8% пациентов из Уханя головных болей, головокружения и потери обоняния, которые добавлялись к основным симптомам – высокой температуре и кашлю. Около 70% заболевших из Германии заявили о неспособности распознавания запахов. Однако, по мнению Геннадия Онищенко, потеря обоняния является индивидуальной реакцией на инфекцию, а не основным симптомом. Врач сообщает, что коронавирус может находиться в спинномозговой жидкости, что приводит к головным болям и головокружению. Онищенко отметил, что одним из главных признаков инфицирования является температура, свидетельствующая о борьбе организма с вирусом.Депутат Госдумы подчеркнул необходимость обращения к медикам в случае появления первых признаков заболевания или контакта с теми, у кого подтвердилось инфицирование, для проведения тестирования на наличие коронавируса.