Пинк рассказала, как тяжело ее 3-летний сын переносил коронавирус

При этом, супруг артистки Кэри Харт и 8-летняя дочь Уиллоу не заразились от своих родственников коронавирусной инфекцией. Пинк рассказала, что много ночей подряд она плакала, так как 3-летнему сыну было очень плохо. Во время беседы в прямом эфире Instagram с писательницей Дженнифер Пастилофф певица призналась, что она никогда так много не молилась в жизни. Ей было невероятно страшно, так как вакцины от коронавируса нет. Однажды Пинк поймала себя на мысли, что ученые прогнозировали безопасность COVID-19 для детей, но оказалось, что нет никакой гарантии. По словам артистки, это были настоящие «американские горки».Пинк обратилась к фолловерам и напомнила им, что коронавирусу все равно, старый человек или бедный, а также какое у него материальное положение. Поэтому тестирование должно быть доступным для всех категорий граждан. Певица после перенесенного вируса пожертвовала на помощь медработникам миллион долларов.