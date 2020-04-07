В Сети представлена «безумная» 1033-сильная модификация Toyota GR Supra для дрифта





Toyota GR Supra за время работы над ней калифорнийских автомастеров получила не только ряд внешних преобразований. Тюнинг также коснулся и «скоростных» возможностей авто. Теперь транспортное средство имеет мощность в 1033 лошадиных сил и систему заднего привода.Кроме этого, «безумная» модификация вылилась и в замену водительского и пассажирского сидений на гоночные, укрепление каркаса авто и смену руля на более подобающий для автогонщика. Улучшенная Toyota GR Supra, имеющая большой опыт участия и побед в Formula Drift командой Papadakis Racing, также теперь может похвастаться и креативным внешним видом. Помимо того, что гоночное авто получило эффектный черно-желтый «окрас», мастера заменили «родные» бамперы, а также установили высокопрочные покрышки.Как отметили сами участники команды, создание 1033-сильной модификации Toyota GR Supra заняло у них почти 4 месяца, однако теперь авто полностью оборудовано и готово к участию в соревнованиях по дрифту. За рулем же тюнингованного скоростного транспортного средства в этом сезоне будет сидеть норвежский дрифтер Фредрик Аасбо.