АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт дала 5 советов по упрощению домашнего…
EUR 82.63 USD 76.41
Курс валют на 07.04.2020

В Сети представлена «безумная» 1033-сильная модификация Toyota GR Supra для дрифта

Американской командой Papadakis Racing представлена в Сети «безумная» 1033-сильная модификация Toyota GR Supra. Работа над созданием улучшенной версии авто для дрифта заняла 4 месяца.

Toyota GR Supra за время работы над ней калифорнийских автомастеров получила не только ряд внешних преобразований. Тюнинг также коснулся и «скоростных» возможностей авто. Теперь транспортное средство имеет мощность в 1033 лошадиных сил и систему заднего привода.

Кроме этого, «безумная» модификация вылилась и в замену водительского и пассажирского сидений на гоночные, укрепление каркаса авто и смену руля на более подобающий для автогонщика. Улучшенная Toyota GR Supra, имеющая большой опыт участия и побед в Formula Drift командой Papadakis Racing, также теперь может похвастаться и креативным внешним видом. Помимо того, что гоночное авто получило эффектный черно-желтый «окрас», мастера заменили «родные» бамперы, а также установили высокопрочные покрышки.

Как отметили сами участники команды, создание 1033-сильной модификации Toyota GR Supra заняло у них почти 4 месяца, однако теперь авто полностью оборудовано и готово к участию в соревнованиях по дрифту. За рулем же тюнингованного скоростного транспортного средства в этом сезоне будет сидеть норвежский дрифтер Фредрик Аасбо.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 06:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
"Я поняла, что нужно просто его отпустить": Елена Воробей рассказала об измене мужа Андрея…
Росгвардия примет на вооружение пистолет-пулемет…
"Я держалась 8 часов": Яна Рудковская занималась сексом с Евгением Плющенко после первого…
В Сети представлена «безумная» 1033-сильная модификация Toyota GR Supra для…
«Ты латышка, кто тебе тут будет помогать»: Павел Прилучный запугивал Агату Муцениеце во время…
Эксперт назвал три отличия российского Skoda Karoq от…
Гвинет Пэлтроу назвала лучшие секс-игрушки для…
ТОП-5 неспособных обеспечить пробег более 100 тыс. км…
Православные отмечают Благовещение: Что нельзя делать в этот…
Пинк рассказала, как тяжело ее 3-летний сын переносил…
Вирусолог: Вакцина от коронавируса появится не раньше…
Меган Фокс нарушила карантин, устроив пикник с…
Сын Яны Рудковской Александр зарабатывает 12 миллионов рублей в…
«АвтоВАЗ» увеличил рекомендованные цены на автомобили…
«Нежная дочь моя Арина»: Вера Полозкова сообщила о рождении третьего…
Ученые: Вирусы научились управлять обменными процессами в организмах своих…
"Ростех" создал противопожарную систему "Прометей" для мест массового скопления…
Учёные рассказали, на что стоит обращать внимание при использовании…
Надежду Бабкину госпитализировали в больницу с подозрением на…
В Сети появились фото ожидаемых смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8…
Геннадий Онищенко рассказал о дополнительных симптомах…
"Карантин. День 10" : Дочери Алексея Ягудина устроили на дому маникюрный…
Медики из Кемерово рассказали о повышенной опасности коронавируса для…
Юморист Максим Галкин выпустил первый юмористический сериал «Советская эстрада о…
Представители Всемирной организации здравоохранения рекомендуют в условиях коронавируса отказаться от…
Айза Анохина выставила на продажу квартиру в центре…
В Windows 10 версии 2004 видоизменится вид оповещений Центра…
Имущественный споры: Суд наложил арест на наследство покойного Александра…
Просмотреть все новости