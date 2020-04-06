Юморист Максим Галкин выпустил первый юмористический сериал «Советская эстрада о карантине»

Максим Галкин решил представить, как бы отечественные звезды сатиры могли шутить над ситуацией с коронавирусом. Шоумен записал трехминутный монолог в стиле Михаила Жванецкого, в котором принялся шутить над шумихой вокруг туалетной бумаги, прокомментировал экспертное мнение «диванных» комментаторов и обратил внимание на вопрос недостатка защитных масок. Юморист сообщил, что будет радовать поклонников новым юмористическим сериалом в течении недели. Подписчикам понравился юмор Галкина.Они выразили благодарность кумиру за находчивость и позитив, с которыми артист подошел к творчеству: «Максим, это было превосходно», «Спасибо за позитив», «Гениально. И ведь сам Жванецкий не притронулся к рукописи», «Спасибо. Очень поднимает настроение», — прокомментировали подписчики Максима Галкина. Во время карантина пародист предпочитает развлекать не только поклонников. Он также сообщил Ивану Урганту, что очень любит проводить время вместе с детьми— Гарри и Лизой, а иногда даже получается почитать книгу.