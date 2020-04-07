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Эксперт назвал три отличия российского Skoda Karoq от европейского

Эксперт протестировал адаптированный для российского рынка Skoda Karoq и нашел некоторые отличия между ним и аналогом для европейского потребителя. При этом все три «несоответствия» пошли только на пользу авто, созданному для продажи в России.

Как отметил эксперт «За рулем», на территории России не будут доступны версии Skoda Karoq с однолитровыми турбированными двигателями. Вместо них российским покупателям достанутся авто, укомплектованные ранее заслужившими доверие ЕА211. При этом чешская новинка с 50-сильным TSI объемом в 1,4 литра должна поступить в продажу раньше, чем та, которая рассчитана на 1,6-литра и мощностью в 110 л. с. Последнюю же почитателям бренда стоит ожидать летом текущего года.

Вторым же положительным отличием российского Skoda Karoq от аналога для европейского потребителя является технологическое оснащение. Отечественные автолюбители получат ранее показавший себя с наилучшей стороны 8-ступенчатый автомат Aisin серии 8F. При этом жителям стран Европы достанется робот, который вряд ли сможет похвастаться таким же уровнем надежности.

Также «несоответствия» отмечены и в работе подвески. Как отмечает эксперт, ее настройки несколько видоизменены, что пошло только на пользу авто, созданному для продажи в России. «Отечественный» Skoda Karoq более мягок в ходу, но все также устойчив и при этом не имеет проблем в управлении.

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Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 04:00

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