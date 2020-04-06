Медики из Кемерово рассказали о повышенной опасности коронавируса для онкобольных





Свои доводы касательно данного вопроса привела врач-онколог Маргарита Красильникова, представляющая областной онкодиспансер Кузбасса. По её словам, одной из особенностей специализированного лечения, получаемого пациентами с раковыми образованиями, являются побочные явления, ослабляющие организм. Это приводит к более проблемному восприятию такими больными коронавирусной инфекции. Ссылаясь на данные, предоставленные китайскими докторами, специалист отметила, что тяжелые осложнения, вызываемые COVID-19 у пациентов онкодиспансеров, характеризуются повышенной частотой осложнений, превышающей впятеро такой же показатель у здоровых людей. Таким образом больных раком граждан следует отнести к группе риска.Эксперт сообщила, что вирус SARS-CoV-2 может вызвать у онкобольного тяжелую форму пневмонии и дыхательной недостаточности, ухудшения свертываемость крови, а также проявление септического шока. Учитывая этот факт, всем необходимо придерживаться главных правил профилактики заболевания COVID-19, которыми являются обязательное пользование масок или респираторов, частое проветривание и дезинфекция помещений и сведение к минимуму контактов с другими людьми.