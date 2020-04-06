Айза Анохина выставила на продажу квартиру в центре Москвы

Прежде чем переехать в ЖК «Резиденция композиторов», Айза Анохина полностью переделала квартиру под свой вкус. Ведущая тщательно продумала дизайн, используя для отделки только натуральные материалы. В жилье три полноценные комнаты, которые занимают 129,7 метров квадратных. В апартаментах расположена спальня с гардеробной, кухня-гостинная, просторная детская и постирочная комната. Объявление знаменитости появилось на сайте недвижимости с полным описанием.Квартиру в 2018 году Айза Анохина купила на стадии строительства дома. Тогда жилье обошлось ей в 50 миллионов рублей. Как отмечала ведущая, она приобрела апартаменты для своих сыновей. В этой квартире Айза Анохина так и не смогла построить счастливые семейные отношения. Ее супруг Дмитрий Анохин не жил постоянно с ней, так как много путешествовал по различным странам. Бизнесвумен неоднократно говорила, что у них сложные отношения и характеры. Например, в быту Айза Анохина невероятно придирчива, так как помешана на чистоте.Ранее подписчики Гуфа ополчились на его бывшую жену после того, как он опубликовал переписку с сыном. Сэм просил у звездного отца денег, после чего назвал его наркоманом. Фолловеры артиста уверены, что именно Айза Анохина так настроила ребенка.