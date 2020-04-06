АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт дала 5 советов по упрощению домашнего…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Имущественный споры: Суд наложил арест на наследство покойного Александра Числова

Трехкомнатная квартира на окраине столицы по завещанию Александра Числова должна была перейти во владение его племяннице, но другие родственники актера остались недовольны таким его решением. В результате возникших имущественных споров суд наложил арест на наследство кинозвезды.
Имущественный споры: Суд наложил арест на наследство покойного Александра Числова

Мать Александра Числова и его племянник Александр посчитали, что решение покойного родственника в отношении того, кому после его смерти будет принадлежать квартира, несправедливо. Именно поэтому близкие актера намерены доказать свою правоту в суде. Дело в том, что, предчувствуя скорую кончину, Числов составил завещание, в котором наследницей своего имущества указал племянницу Светлану. После этого жизненная ситуация вынудила актера заключить с родственницей договор купли-продажи на все ту же трехкомнатную квартиру. Поэтому еще до смерти дяди женщина стала официальной владелицей жилья.

Но, как сейчас оказалось, даже этих фактов недостаточно для остальных родственников Александра Числова. Его мать и племянник подали в суд заявление о необходимости признать ранее заключенный по продаже жилплощади договор недействительным. Основанием же для иска стало то, что родительница артиста якобы «лишилась единственного жилья».

Подобные заявления адвокат племянницы знаменитости называет чистой воды вымыслом, так как мать актера у него никогда и не проживала. Кроме того, женщина прописана в другой области, где имеет во владении дачу. Причиной же имущественного спора юрист считает желание родственников покойного актера продать квартиру, разделив выручку между собой на части.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 18:55

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Имущественный споры: Суд наложил арест на наследство покойного Александра…
В России компания Mazda отзывает более 9 тысяч автомобилей…
Яна Рудковская рассказала, что в 2020 году планирует родить ребёнка с помощью суррогатной…
Китайские СМИ: Российский ОПК достиг успехов благодаря санкциям…
Жительница Великобритании, планирующая "больше не рожать", стала мамой в 22-й…
В Apple сообщили о защите iPhone от…
Мурашко: Противомалярийные препараты не всегда являются залогом спасения жизни пациента при лечении…
«Это не считается»: Лариса Гузеева с дочерью поспорили по поводу…
Минздрав: Следующие две недели должны показать эффективность мер против…
Учёные определили уязвимое место возбудителя…
Лев Лещенко после выписки из Коммунарки поблагодарил врачей и назвал медцентр…
Виталина Цымбалюк-Романовская не согласилась бы на интим со Степаном…
В России создали антикоронавирусный броневик «Тигр» со встроенной…
Учёные из Италии рассказали о ежедневной диете для противостояния…
Лолита Милявская нашла в файлах своего телефона архивное видео с благодарностью от Дональда…
Врачи рассказали, как распознать диабетический…
Пригожин и Валерия показали, как развлекаются во время…
В Южной Корее американцев при тестировании на коронавирус заставляют нюхать…
Дмитрий Тарасов попросил не сравнивать его с Давидом…
Подешевевшие iPhone 11 обрушат цены на Android-смартфоны…
Сергей Соседов о дочери Валерии: «Анна Шульгина оказалась средней…
Роспотребнадзор оценил делающийся на дому тест на коронавирус в 1250…
Прохор Шаляпин хочет пройти ДНК-тест для определения родства с оперным…
Вирусологи доказали эффективность ношения масок для снижения темпов распространения…
В России начался первый этап премии «Внедорожник…
"Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки!": Справившегося с коронавирусом Льва Лещенко выписали из…
Хирург Кирилл Лобачев о пластических операциях Стаса Михайлова: Хорошая кожа лица, разглаженный лоб и густые волосы говорят сами за…
Пандемия и прекрасное: Ученые преобразовали структуру коронавируса в…
Просмотреть все новости