Имущественный споры: Суд наложил арест на наследство покойного Александра Числова

Мать Александра Числова и его племянник Александр посчитали, что решение покойного родственника в отношении того, кому после его смерти будет принадлежать квартира, несправедливо. Именно поэтому близкие актера намерены доказать свою правоту в суде. Дело в том, что, предчувствуя скорую кончину, Числов составил завещание, в котором наследницей своего имущества указал племянницу Светлану. После этого жизненная ситуация вынудила актера заключить с родственницей договор купли-продажи на все ту же трехкомнатную квартиру. Поэтому еще до смерти дяди женщина стала официальной владелицей жилья.Но, как сейчас оказалось, даже этих фактов недостаточно для остальных родственников Александра Числова. Его мать и племянник подали в суд заявление о необходимости признать ранее заключенный по продаже жилплощади договор недействительным. Основанием же для иска стало то, что родительница артиста якобы «лишилась единственного жилья».Подобные заявления адвокат племянницы знаменитости называет чистой воды вымыслом, так как мать актера у него никогда и не проживала. Кроме того, женщина прописана в другой области, где имеет во владении дачу. Причиной же имущественного спора юрист считает желание родственников покойного актера продать квартиру, разделив выручку между собой на части.