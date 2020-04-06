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Яна Рудковская рассказала, что в 2020 году планирует родить ребёнка с помощью суррогатной мамы

Музыкальный продюсер Яна Рудковская в интервью Тине Канделаки призналась, что в 2020 году планирует стать мамой, прибегнув к услугам суррогатной матери. Она уже давно мечтает подарить ребёнка своему супругу и олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Яна Рудковская и Евгений Плющенко планируют заботиться о суррогатной матери их будущего малыша и желают, чтобы до родов она всегда находилась рядом.
«На данный момент я не могу забеременеть и выносить ребёнка из-за медицинских показаний. Получилось заморозить яйцеклетки, однако после 4 ЭКО за год я начала сильно поправляться. Сейчас мой вес составляет 53 кг. У меня очень скромный рацион питания, ежедневные тренировки, однако это всё не помогает. В этом году мы планируем появление на свет малыша с помощью суррогатной матери», — заявила Рудковская.

После испытаний, которые ей пришлось пройти, продюсер не может вернуться в прежнюю форму. «Занятия спортом помогают не набрать вес до 60 кг», - заявляет она. Евгений Плющенко, в свою очередь, всегда хотел большую семью. «Мне хочется, чтобы у нас было пятеро детей. И девочки, и мальчики», — отмечает спортсмен. Супруги уже 13 лет вместе, из них 10 лет в браке. По признанию Рудковской, они не могут друг без друга даже дня прожить. "Я давно полюбила его. Нас несколько раз сводила судьба, поэтому нам суждено быть вместе", - сообщила Яна Рудковская.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 18:42

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