В России компания Mazda отзывает более 9 тысяч автомобилей CX-5





На некоторых моделях Mazda CX-5 была выявлена неисправность в виде прекращения работы или мерцания светодиодных габаритных дневных огней. Если водитель столкнется с ситуацией недостаточной освещенности на дороге, то остальные участники движения могут не заметить машину из-за неисправности.Российские дилеры Mazda свяжутся с автолюбителями, которые приобрели в указанный период модель CX-5. Авто необходимо будет предоставить для проверки и возможных ремонтных работ в дилерский центр. Возможно, понадобится замена некоторых деталей. Все манипуляции с Mazda CX-5, подлежащими отзыву, будут бесплатными для автовладельцев.