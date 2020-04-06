В России компания Mazda отзывает более 9 тысяч автомобилей CX-5
Росстандарт согласовывает с компанией Mazda мероприятия, направленные на отзыв более 9 тысяч автомобилей в РФ. Речь идет о версии Mazda CX-5, которая была продана на российском рынке в период 17 марта 2015 - 15 сентября 201 года.
На некоторых моделях Mazda CX-5 была выявлена неисправность в виде прекращения работы или мерцания светодиодных габаритных дневных огней. Если водитель столкнется с ситуацией недостаточной освещенности на дороге, то остальные участники движения могут не заметить машину из-за неисправности.
Российские дилеры Mazda свяжутся с автолюбителями, которые приобрели в указанный период модель CX-5. Авто необходимо будет предоставить для проверки и возможных ремонтных работ в дилерский центр. Возможно, понадобится замена некоторых деталей. Все манипуляции с Mazda CX-5, подлежащими отзыву, будут бесплатными для автовладельцев.
На некоторых моделях Mazda CX-5 была выявлена неисправность в виде прекращения работы или мерцания светодиодных габаритных дневных огней. Если водитель столкнется с ситуацией недостаточной освещенности на дороге, то остальные участники движения могут не заметить машину из-за неисправности.
Российские дилеры Mazda свяжутся с автолюбителями, которые приобрели в указанный период модель CX-5. Авто необходимо будет предоставить для проверки и возможных ремонтных работ в дилерский центр. Возможно, понадобится замена некоторых деталей. Все манипуляции с Mazda CX-5, подлежащими отзыву, будут бесплатными для автовладельцев.