Китайские СМИ: Российский ОПК достиг успехов благодаря санкциям Запада
Недавно на страницах китайского государственного информационного агентства "Синьхуа" был опубликован материал, основанный на анализе статистических данных Министерства обороны РФ об экспортных поставках вооружения за минувший год. Журналисты из Поднебесной пришли к выводу, что антироссийские санкции западных стран лишь поспособствовали российским успехам в вопросе военного экспорта.
В частности, ссылаясь на данные российского оборонного ведомства, издание сообщает, что финансовый эквивалент экспортированных за рубеж военных товаров в прошлом году превысил отметку в 15,2 миллиарда долларов США. Эти цифры свидетельствуют о том, что ведущие позиции РФ в данной сфере деятельности остались по прежнему высокими. Высокий уровень продаж отечественного вооружения сможет повысить финансовые достижения ОПК, и как следствие - поспособствовать экономическому росту России в целом.
Сообщается, что в 2019 году вооружение российского производства пожелали приобрести оборонные структуры более чем полусотни стран, увеличив таким образом объем продаж по сравнению с 2018 годом на 0,2 миллиарда долларов Как и прежде, российское оружие очень востребовано в Азии, наибольшим образом - в странах Ближнего Востока. Номенклатура военных "товаров" также очень разнообразна - от зенитно-ракетных комплексов С-400 до истребителей СУ-35С.
Резюмируя свои тезисы, авторы статьи из Китая отметили, что сохранение антироссийских санкций Западом лишь усилило влияние ОПК в восточном и южном направлениях. Качественное и при этом недорогое российское оружие, как и прежде, востребовано в Азии и Африке, являясь для стран этих континентов жизненной необходимостью и залогом безопасности.
В частности, ссылаясь на данные российского оборонного ведомства, издание сообщает, что финансовый эквивалент экспортированных за рубеж военных товаров в прошлом году превысил отметку в 15,2 миллиарда долларов США. Эти цифры свидетельствуют о том, что ведущие позиции РФ в данной сфере деятельности остались по прежнему высокими. Высокий уровень продаж отечественного вооружения сможет повысить финансовые достижения ОПК, и как следствие - поспособствовать экономическому росту России в целом.
Сообщается, что в 2019 году вооружение российского производства пожелали приобрести оборонные структуры более чем полусотни стран, увеличив таким образом объем продаж по сравнению с 2018 годом на 0,2 миллиарда долларов Как и прежде, российское оружие очень востребовано в Азии, наибольшим образом - в странах Ближнего Востока. Номенклатура военных "товаров" также очень разнообразна - от зенитно-ракетных комплексов С-400 до истребителей СУ-35С.
Резюмируя свои тезисы, авторы статьи из Китая отметили, что сохранение антироссийских санкций Западом лишь усилило влияние ОПК в восточном и южном направлениях. Качественное и при этом недорогое российское оружие, как и прежде, востребовано в Азии и Африке, являясь для стран этих континентов жизненной необходимостью и залогом безопасности.
Общество / Выбор редакции
Добавил: Мамаев Константин Сегодня, 18:35