Китайские СМИ: Российский ОПК достиг успехов благодаря санкциям Запада





В частности, ссылаясь на данные российского оборонного ведомства, издание сообщает, что финансовый эквивалент экспортированных за рубеж военных товаров в прошлом году превысил отметку в 15,2 миллиарда долларов США. Эти цифры свидетельствуют о том, что ведущие позиции РФ в данной сфере деятельности остались по прежнему высокими. Высокий уровень продаж отечественного вооружения сможет повысить финансовые достижения ОПК, и как следствие - поспособствовать экономическому росту России в целом.Сообщается, что в 2019 году вооружение российского производства пожелали приобрести оборонные структуры более чем полусотни стран, увеличив таким образом объем продаж по сравнению с 2018 годом на 0,2 миллиарда долларов Как и прежде, российское оружие очень востребовано в Азии, наибольшим образом - в странах Ближнего Востока. Номенклатура военных "товаров" также очень разнообразна - от зенитно-ракетных комплексов С-400 до истребителей СУ-35С.Резюмируя свои тезисы, авторы статьи из Китая отметили, что сохранение антироссийских санкций Западом лишь усилило влияние ОПК в восточном и южном направлениях. Качественное и при этом недорогое российское оружие, как и прежде, востребовано в Азии и Африке, являясь для стран этих континентов жизненной необходимостью и залогом безопасности.