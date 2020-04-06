АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт дала 5 советов по упрощению домашнего…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Вирусолог: Вакцина от коронавируса появится не раньше осени

Доктор меднаук Анатолий Альтштейн рассказал о том, что появление вакцины от коронавирусной инфекции можно ожидать не раньше осени. По мнению вирусолога, к тому времени эпидемия в мире утихнет.
Вирусолог: Вакцина от коронавируса появится не раньше осени

Для того, чтобы вакцина получила широкое применение, необходимо проведение длительных испытаний. Речь идет о многочисленных клинических, а также доклинических исследованиях. Как отметил профессор, вначале вакцину тестируют на лабораторных животных, после этого на небольшом количестве добровольцев, постепенно увеличивая число желающих.

Анатолий Альтштейн думает, что коронавирус будет мутировать, но вакцина от COVID-19 все-таки будет эффективна. Как будет вести себя коронавирусная инфекция, покажет регулярная практика и время. Обнадеживает то, что существует вакцина для профилактики этого вируса у животных, и она действительно работает. Например, птиц регулярно прививают от бронхита, возбудителем которого признан коронавирус. Также есть лекарственные препараты для коров и кошек.

Как отметил профессор, разработкой вакцины занимается множество ученых всей планеты. Есть уже десятки вариантов, но им необходимо пройти длительный период тестирования и клинических испытаний.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Меган Фокс нарушила карантин, устроив пикник с…
Сын Яны Рудковской Александр зарабатывает 12 миллионов рублей в…
«АвтоВАЗ» увеличил рекомендованные цены на автомобили…
«Нежная дочь моя Арина»: Вера Полозкова сообщила о рождении третьего…
Ученые: Вирусы научились управлять обменными процессами в организмах своих…
"Ростех" создал противопожарную систему "Прометей" для мест массового скопления…
Учёные рассказали, на что стоит обращать внимание при использовании…
Надежду Бабкину госпитализировали в больницу с подозрением на…
В Сети появились фото ожидаемых смартфонов OnePlus 8 и OnePlus 8…
Геннадий Онищенко рассказал о дополнительных симптомах…
"Карантин. День 10" : Дочери Алексея Ягудина устроили на дому маникюрный…
Медики из Кемерово рассказали о повышенной опасности коронавируса для…
Юморист Максим Галкин выпустил первый юмористический сериал «Советская эстрада о…
Представители Всемирной организации здравоохранения рекомендуют в условиях коронавируса отказаться от…
Айза Анохина выставила на продажу квартиру в центре…
В Windows 10 версии 2004 видоизменится вид оповещений Центра…
Имущественный споры: Суд наложил арест на наследство покойного Александра…
В России компания Mazda отзывает более 9 тысяч автомобилей…
Яна Рудковская рассказала, что в 2020 году планирует родить ребёнка с помощью суррогатной…
Китайские СМИ: Российский ОПК достиг успехов благодаря санкциям…
Жительница Великобритании, планирующая "больше не рожать", стала мамой в 22-й…
В Apple сообщили о защите iPhone от…
Мурашко: Противомалярийные препараты не всегда являются залогом спасения жизни пациента при лечении…
«Это не считается»: Лариса Гузеева с дочерью поспорили по поводу…
Минздрав: Следующие две недели должны показать эффективность мер против…
Учёные определили уязвимое место возбудителя…
Лев Лещенко после выписки из Коммунарки поблагодарил врачей и назвал медцентр…
Виталина Цымбалюк-Романовская не согласилась бы на интим со Степаном…
Просмотреть все новости