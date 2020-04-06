Вирусолог: Вакцина от коронавируса появится не раньше осени





Для того, чтобы вакцина получила широкое применение, необходимо проведение длительных испытаний. Речь идет о многочисленных клинических, а также доклинических исследованиях. Как отметил профессор, вначале вакцину тестируют на лабораторных животных, после этого на небольшом количестве добровольцев, постепенно увеличивая число желающих.Анатолий Альтштейн думает, что коронавирус будет мутировать, но вакцина от COVID-19 все-таки будет эффективна. Как будет вести себя коронавирусная инфекция, покажет регулярная практика и время. Обнадеживает то, что существует вакцина для профилактики этого вируса у животных, и она действительно работает. Например, птиц регулярно прививают от бронхита, возбудителем которого признан коронавирус. Также есть лекарственные препараты для коров и кошек.Как отметил профессор, разработкой вакцины занимается множество ученых всей планеты. Есть уже десятки вариантов, но им необходимо пройти длительный период тестирования и клинических испытаний.