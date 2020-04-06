«Это не считается»: Лариса Гузеева с дочерью поспорили по поводу алкоголя

Лариса Гузеева, как и многие другие представители шоу-бизнеса, начала куда больше времени уделять общению с поклонниками через соцсети. Так, все чаще на странице телеведущей в Instagram можно увидеть «сводки» периода самоизоляции, фотографии из домашнего архива, а также фото и видео рецептов домашней кухни.Недавно, выкладывая в Историях ролик с запечатленным на ним очередным кулинарным шедевром, Гузеева поделилась с фолловерами и некоторыми подробностями «карантинного» времяпровождения. Как призналась телесваха, она впервые в жизни решила выпить с дочерью по бокалу вина. Это заявление тут же опровергла сидящая рядом с ведущей «Давай поженимся!» Ольга Бухарова. Она заметила, что подобное происходит не впервые, что тут же парировала ее мать фразой: «Когда ты маленькая хватанула на Новый год? Это не считается!».Дочь Ларисы Гузеевой хотела что-то на это ответить, продолжив спор по поводу опыта совместного распития алкоголя, но телезвезда перебила ее, пожелав подписчикам своей страницы в Instagram приятного аппетита. На этой интригующей ноте запись видеорецепта рыбы в сливках под фенхелем знаменитость решила закончить.