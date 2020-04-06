АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт дала 5 советов по упрощению домашнего…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

«Это не считается»: Лариса Гузеева с дочерью поспорили по поводу алкоголя

Лариса Гузеева поспорила с 20-летней дочерью по поводу того, был ли у них опыт совместного распития алкоголя. Как оказалось, в детстве Ольга Бухарова «хватанула на Новый год», но, по мнению телесвахи, «это не считается».
«Это не считается»: Лариса Гузеева с дочерью поспорили по поводу алкоголя

Лариса Гузеева, как и многие другие представители шоу-бизнеса, начала куда больше времени уделять общению с поклонниками через соцсети. Так, все чаще на странице телеведущей в Instagram можно увидеть «сводки» периода самоизоляции, фотографии из домашнего архива, а также фото и видео рецептов домашней кухни.

Недавно, выкладывая в Историях ролик с запечатленным на ним очередным кулинарным шедевром, Гузеева поделилась с фолловерами и некоторыми подробностями «карантинного» времяпровождения. Как призналась телесваха, она впервые в жизни решила выпить с дочерью по бокалу вина. Это заявление тут же опровергла сидящая рядом с ведущей «Давай поженимся!» Ольга Бухарова. Она заметила, что подобное происходит не впервые, что тут же парировала ее мать фразой: «Когда ты маленькая хватанула на Новый год? Это не считается!».

Дочь Ларисы Гузеевой хотела что-то на это ответить, продолжив спор по поводу опыта совместного распития алкоголя, но телезвезда перебила ее, пожелав подписчикам своей страницы в Instagram приятного аппетита. На этой интригующей ноте запись видеорецепта рыбы в сливках под фенхелем знаменитость решила закончить.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:58

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Имущественный споры: Суд наложил арест на наследство покойного Александра…
В России компания Mazda отзывает более 9 тысяч автомобилей…
Яна Рудковская рассказала, что в 2020 году планирует родить ребёнка с помощью суррогатной…
Китайские СМИ: Российский ОПК достиг успехов благодаря санкциям…
Жительница Великобритании, планирующая "больше не рожать", стала мамой в 22-й…
В Apple сообщили о защите iPhone от…
Мурашко: Противомалярийные препараты не всегда являются залогом спасения жизни пациента при лечении…
«Это не считается»: Лариса Гузеева с дочерью поспорили по поводу…
Минздрав: Следующие две недели должны показать эффективность мер против…
Учёные определили уязвимое место возбудителя…
Лев Лещенко после выписки из Коммунарки поблагодарил врачей и назвал медцентр…
Виталина Цымбалюк-Романовская не согласилась бы на интим со Степаном…
В России создали антикоронавирусный броневик «Тигр» со встроенной…
Учёные из Италии рассказали о ежедневной диете для противостояния…
Лолита Милявская нашла в файлах своего телефона архивное видео с благодарностью от Дональда…
Врачи рассказали, как распознать диабетический…
Пригожин и Валерия показали, как развлекаются во время…
В Южной Корее американцев при тестировании на коронавирус заставляют нюхать…
Дмитрий Тарасов попросил не сравнивать его с Давидом…
Подешевевшие iPhone 11 обрушат цены на Android-смартфоны…
Сергей Соседов о дочери Валерии: «Анна Шульгина оказалась средней…
Роспотребнадзор оценил делающийся на дому тест на коронавирус в 1250…
Прохор Шаляпин хочет пройти ДНК-тест для определения родства с оперным…
Вирусологи доказали эффективность ношения масок для снижения темпов распространения…
В России начался первый этап премии «Внедорожник…
"Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки!": Справившегося с коронавирусом Льва Лещенко выписали из…
Хирург Кирилл Лобачев о пластических операциях Стаса Михайлова: Хорошая кожа лица, разглаженный лоб и густые волосы говорят сами за…
Пандемия и прекрасное: Ученые преобразовали структуру коронавируса в…
Просмотреть все новости