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В Apple сообщили о защите iPhone от коронавируса

Компания Apple сообщила о возможных способах защиты смартфонов линейки iPhone от COVID-19. В связи с пандемией официальный сайт американской корпорации был дополнен разделом о дезинфекции мобильных устройств.
В Apple сообщили о защите iPhone от коронавируса

Владельцам гаджетов рекомендовали дезинфицировать корпус салфетками со спиртом. Эксперты отмечают возможность стеклянной, металлической или пластиковой поверхностей переносить вирус. Медики предупреждают о сохранении риска инфицирования в течение нескольких дней. Вирусологи утверждают, что разные материалы способствуют разной длительности жизнеспособности вирусов, попавших на них.

Представители Apple прежде советовали протирать корпус мыльной водой, используя при этом ткань без ворса, однако в данное время предлагают протирать корпус салфетками, содержащими 70% спиртовой раствор. Материалы, использованные во время изготовления панели, не теряют своих свойств после такого очищения. Представители компании настаивают на невозможности повторного применения одной и той же салфетки, которую можно использовать лишь один раз. Содержание спирта в такой концентрации гарантирует уничтожение вирусов, а жидкость испаряется, не принося вреда поверхностям девайса.

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Добавил: Романова Виктория Сегодня, 18:13

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