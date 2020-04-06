В Apple сообщили о защите iPhone от коронавируса





Владельцам гаджетов рекомендовали дезинфицировать корпус салфетками со спиртом. Эксперты отмечают возможность стеклянной, металлической или пластиковой поверхностей переносить вирус. Медики предупреждают о сохранении риска инфицирования в течение нескольких дней. Вирусологи утверждают, что разные материалы способствуют разной длительности жизнеспособности вирусов, попавших на них.Представители Apple прежде советовали протирать корпус мыльной водой, используя при этом ткань без ворса, однако в данное время предлагают протирать корпус салфетками, содержащими 70% спиртовой раствор. Материалы, использованные во время изготовления панели, не теряют своих свойств после такого очищения. Представители компании настаивают на невозможности повторного применения одной и той же салфетки, которую можно использовать лишь один раз. Содержание спирта в такой концентрации гарантирует уничтожение вирусов, а жидкость испаряется, не принося вреда поверхностям девайса.