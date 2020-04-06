Жительница Великобритании, планирующая "больше не рожать", стала мамой в 22-й раз

"В клинике я очень волновалась, больше, чем когда-либо – причиной этому стала ситуация с COVID-19. Я переживала, что супругу не дадут разрешение находится рядом со мной", - сообщила британка.





Семья британки, у которой родился 22-й ребёнок, уже давно имеет статус самой большой семьи Великобритании. Недавно в одной из соцсетей многодетная мать поделилась фотографией маленькой ручки и сообщила о появлении на свет дочери. Девочка родилась в обстоятельствах строгой изоляции, ей не скоро предстоит встретится со своими братьями и сестрами.Она утверждает, ранее у неё были мысли, что рождение дочери во время пандемии станет самым странным поступком, однако позднее женщина приняла это как новый опыт. Многодетный отец очень волновался за супругу, однако позднее сообщил, что малышка родилась здоровой и всё прошло без осложнений. Первый ребенок появился на свет, когда самой маме исполнилось 14 лет, на данный момент они имеют троих внуков. Недавно британка поделилась впечатлениями от дистанционного обучения в режиме самоизоляции. Они с супругом опасаются, что не смогут пережить длительный период самообучения, поскольку все дети проходят обучение в разных классах школы и оказать всем помощь не всегда получается.