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Мурашко: Противомалярийные препараты не всегда являются залогом спасения жизни пациента при лечении коронавируса

По словам Михаила Мурашко, министра здравоохранения РФ, при лечении коронавируса противомалярийные препараты показали эффективность. Но, эти лекарственные средства не всегда являются залогом спасения жизни пациента.
Мурашко: Противомалярийные препараты не всегда являются залогом спасения жизни пациента при лечении коронавируса

В конце марта представители ФМБА представили новый метод лечения коронавирсуной инфекции, основанный на применении противомалярийного лекарства «Мефлохим». Как отметил Михаил Мурашко, важным аспектом является то, на каком этапе пациент начал принимать это средство. Но самостоятельно такие препараты применять нельзя, так как они очень токсичны. Только по назначению врача и под наблюдением в больнице. Кроме этого, есть несколько схем приема противомалярийных и противовирусных препаратов, которые помогают при коронавирусе. Лекарственные средства все еще тестируют, чтобы в лабораторных условиях понять, какое из них лучше всего останавливает репликацию.

В США служба FDA выдала разрешение, согласно которому, в клиники государства могут поставляться препараты от малярии. Также хлорохин и гидроксихлорохин тестировали во французских и норвежских больницах, сообщают Известия.

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Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 18:06

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