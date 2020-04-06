АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперт дала 5 советов по упрощению домашнего…
EUR 85.74 USD 77.73
Курс валют на 28.03.2020

Минздрав: Следующие две недели должны показать эффективность мер против коронавируса

Следующие две недели должны показать степень эффективности мер, принятых для замедления распространения коронавируса. Об этом сообщил в своем выступлении на телевидении глава Минздрава Михаил Мурашко.
Минздрав: Следующие две недели должны показать эффективность мер против коронавируса

По словам министра здравоохранения, пока еще рано судить о том, действенны или нет меры, принятые ведомством в отношении борьбы с COVID-19. Дело в том, что они рассчитаны на долгосрочную перспективу, поэтому на данный момент оценивать результативность комплекса мероприятий нет смысла. Реальные же перемены можно будет наблюдать уже в течение этой и следующей недель.

Также Михаил Мурашко заявил, что вопрос о готовности системы здравоохранения к борьбе с пандемией кажется ему «опасным». Причиной тому неверная оценка системы охраны здоровья населения, которую чаще всего воспринимают в отрыве от таких важных моментов, как комплекс противоэпидемических мер, а также поведение граждан.

Если же походить к вопросу комплексно, то эффективность всех принятых мер против коронавируса можно будет оценить уже в следующие две недели. В этот период, как отмечает глава Минздрава, ситуация начнет меняться куда динамичнее и результат станет очевиден.

+Дзен +Яндекс новости
Политика / Выбор редакции
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 17:51

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Имущественный споры: Суд наложил арест на наследство покойного Александра…
В России компания Mazda отзывает более 9 тысяч автомобилей…
Яна Рудковская рассказала, что в 2020 году планирует родить ребёнка с помощью суррогатной…
Китайские СМИ: Российский ОПК достиг успехов благодаря санкциям…
Жительница Великобритании, планирующая "больше не рожать", стала мамой в 22-й…
В Apple сообщили о защите iPhone от…
Мурашко: Противомалярийные препараты не всегда являются залогом спасения жизни пациента при лечении…
«Это не считается»: Лариса Гузеева с дочерью поспорили по поводу…
Минздрав: Следующие две недели должны показать эффективность мер против…
Учёные определили уязвимое место возбудителя…
Лев Лещенко после выписки из Коммунарки поблагодарил врачей и назвал медцентр…
Виталина Цымбалюк-Романовская не согласилась бы на интим со Степаном…
В России создали антикоронавирусный броневик «Тигр» со встроенной…
Учёные из Италии рассказали о ежедневной диете для противостояния…
Лолита Милявская нашла в файлах своего телефона архивное видео с благодарностью от Дональда…
Врачи рассказали, как распознать диабетический…
Пригожин и Валерия показали, как развлекаются во время…
В Южной Корее американцев при тестировании на коронавирус заставляют нюхать…
Дмитрий Тарасов попросил не сравнивать его с Давидом…
Подешевевшие iPhone 11 обрушат цены на Android-смартфоны…
Сергей Соседов о дочери Валерии: «Анна Шульгина оказалась средней…
Роспотребнадзор оценил делающийся на дому тест на коронавирус в 1250…
Прохор Шаляпин хочет пройти ДНК-тест для определения родства с оперным…
Вирусологи доказали эффективность ношения масок для снижения темпов распространения…
В России начался первый этап премии «Внедорожник…
"Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки!": Справившегося с коронавирусом Льва Лещенко выписали из…
Хирург Кирилл Лобачев о пластических операциях Стаса Михайлова: Хорошая кожа лица, разглаженный лоб и густые волосы говорят сами за…
Пандемия и прекрасное: Ученые преобразовали структуру коронавируса в…
Просмотреть все новости