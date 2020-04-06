Минздрав: Следующие две недели должны показать эффективность мер против коронавируса





По словам министра здравоохранения, пока еще рано судить о том, действенны или нет меры, принятые ведомством в отношении борьбы с COVID-19. Дело в том, что они рассчитаны на долгосрочную перспективу, поэтому на данный момент оценивать результативность комплекса мероприятий нет смысла. Реальные же перемены можно будет наблюдать уже в течение этой и следующей недель.Также Михаил Мурашко заявил, что вопрос о готовности системы здравоохранения к борьбе с пандемией кажется ему «опасным». Причиной тому неверная оценка системы охраны здоровья населения, которую чаще всего воспринимают в отрыве от таких важных моментов, как комплекс противоэпидемических мер, а также поведение граждан.Если же походить к вопросу комплексно, то эффективность всех принятых мер против коронавируса можно будет оценить уже в следующие две недели. В этот период, как отмечает глава Минздрава, ситуация начнет меняться куда динамичнее и результат станет очевиден.