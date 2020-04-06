Виталина Цымбалюк-Романовская не согласилась бы на интим со Степаном Джигарханяном

Цымбалюк-Романовская утверждает, что до сих пор хранит верность актеру, несмотря на то, что они развелись. Пианистка заявила, что Армен Борисович был ее первым мужчиной и навсегда останется в ее сердце. По этой же причине она не согласилась бы на интимные отношения с его сыном Степаном Джигарханяном.Несмотря на то, что развод легендарного актера и пианистки был громким, со взаимными угрозами и оскорблениями, для нее экс-супруг «остается любимым человеком». Об этом Цымбалюк-Романовская сообщила после того, как рассталась с Прохором Шаляпиным. Она сожалеет, что брак закончился именно таким образом, а бывший муж называл ее «воровкой».У сына Армена Борисовича романтические отношения с Ольгой Казаченко, бывшей супругой Вадима Казаченко. Как призналась пианистка, даже несмотря на громкий развод, Степан Джигарханян всегда хорошо к ней относился.