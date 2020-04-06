Меган Фокс нарушила карантин, устроив пикник с семьей
Меган Фокс и её семья решили разбавить будничные дни во время общенационального карантина. Актриса нарушила карантин, устроив пикник в одной из зеленых зон Лос-Анджелеса.
Пандемия коронавируса вынуждает многих людей по всему миру отказаться от привычного образа жизни, который включал в себя посещение кафе и парков. Меган Фокс, её супруг Брайан Остин Грин и их трое детей решили стать исключением из этого правила, что подтверждают недавние фотографии папарацци. Звездное семейство заметили в одном из парков Лос-Анджелеса, которые устроили импровизированный пикник с едой навынос.
Стоит отметить, что актриса и её близкие не пытались держать социальную дистанцию от других прохожих. Более того, семья не казалась обеспокоенной пандемией коронавируса, решив появиться в общественном месте без защитных масок. Пара, состоящая в браке с 2010 года, редко появляется на публике со своими тремя детьми: 7-летним Ноем, 6-летним Бодхи и 3-летней Трини. Фокс ранее участвовала в съемках криминального триллера Midnight In The Switchgrass вместе с Эмилем Хиршем, Брюсом Уиллисом и Лукасом Хаасом, когда вспышка COVID-19 привела к приостановке голливудских проектов.
Пандемия коронавируса вынуждает многих людей по всему миру отказаться от привычного образа жизни, который включал в себя посещение кафе и парков. Меган Фокс, её супруг Брайан Остин Грин и их трое детей решили стать исключением из этого правила, что подтверждают недавние фотографии папарацци. Звездное семейство заметили в одном из парков Лос-Анджелеса, которые устроили импровизированный пикник с едой навынос.
Стоит отметить, что актриса и её близкие не пытались держать социальную дистанцию от других прохожих. Более того, семья не казалась обеспокоенной пандемией коронавируса, решив появиться в общественном месте без защитных масок. Пара, состоящая в браке с 2010 года, редко появляется на публике со своими тремя детьми: 7-летним Ноем, 6-летним Бодхи и 3-летней Трини. Фокс ранее участвовала в съемках криминального триллера Midnight In The Switchgrass вместе с Эмилем Хиршем, Брюсом Уиллисом и Лукасом Хаасом, когда вспышка COVID-19 привела к приостановке голливудских проектов.