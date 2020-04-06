Учёные определили уязвимое место возбудителя COVID-19





Во время нового исследования эксперты учли предыдущий опыт коллег из Китая по борьбе с SARS-CoV. Ранее было обнаружено, что антитело CR3022, которое вырабатывается организмом человека против SARS-CoV, связано и с SARS-CoV-2. Известно, что антитела имеют связь с патогенными микроорганизмами. Группа профессора Уилсона приняла решение выяснить, как на это реагирует CR3022.В итоге эксперты определили, в состав обоих вирусов входит почти идентичный участок молекулы белка. Различие между типами коронавируса только в 4 звеньях аминокислот. Учёные предполагают, что данный участок имеет относительное одинаковое строение у всех вирусов, которые входят в данную "семью". Если это подтвердится, то эта часть вируса защищена от модификаций сильным давлением природного отбора. Иначе говоря, мутации в таком участке молекулы белка вредны для вируса до такой степени, что мутанты не способны выжить. То есть это является "жизненно важным органом" SARS-CoV-2. У вируса нет шансов произвести мутацию, поскольку она приведёт к его гибели так же, как и препараты для борьбы с COVID-19. Именно это место является самым уязвимым для воздействия лекарственных препаратов и вакцин.