Врачи рассказали, как распознать диабетический шок





Эндокринологи говорят, что крайне важно различать гипогликемию и диабетический шок. В первом случае особой опасности для жизни диабетика нет, а второе вполне способно закончиться смертью. Обычно диабетический шок сопровождается потерей сознания, нарушением речи, раздвоенностью в глазах и даже диабетической комой при отсутствии своевременной медицинской помощи. Начало состояния обычно сопровождается головными болями, нервозностью, необъяснимой потливостью, тремором, голодом и перепадами настроения.Обычно эта патология проявляется из-за снижения уровня сахара в крови, причиной которого часто становится неконтролируемый прием инсулина. Все же, некоторые лекарства тоже способны стимулировать выработку инсулина в поджелудочной железе. При первых признаках следует вызвать бригаду скорой помощи. Экстренными способами может стать употребление чего-либо сладкого или напитка с сахаром для повышения показателей глюкозы.