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Врачи рассказали, как распознать диабетический шок

Диабетический шок является серьезным состоянием, которое может привести к летальному исходу. Поэтому врачи рассказали, как распознать это опасное снижение уровня сахара в крови.

Эндокринологи говорят, что крайне важно различать гипогликемию и диабетический шок. В первом случае особой опасности для жизни диабетика нет, а второе вполне способно закончиться смертью. Обычно диабетический шок сопровождается потерей сознания, нарушением речи, раздвоенностью в глазах и даже диабетической комой при отсутствии своевременной медицинской помощи. Начало состояния обычно сопровождается головными болями, нервозностью, необъяснимой потливостью, тремором, голодом и перепадами настроения.

Обычно эта патология проявляется из-за снижения уровня сахара в крови, причиной которого часто становится неконтролируемый прием инсулина. Все же, некоторые лекарства тоже способны стимулировать выработку инсулина в поджелудочной железе. При первых признаках следует вызвать бригаду скорой помощи. Экстренными способами может стать употребление чего-либо сладкого или напитка с сахаром для повышения показателей глюкозы.

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Наука
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 17:07

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