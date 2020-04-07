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Гвинет Пэлтроу назвала лучшие секс-игрушки для карантина

Гвинет Пэлтроу поделилась с фанатами названиями лучших секс-игрушек, которые подходят для использования во время карантина. 47-летняя актриса использует большинство из них для избавления от скуки и одиночества.
Гвинет Пэлтроу назвала лучшие секс-игрушки для карантина

Пэлтроу поставила во главе списка вибратор, подходящий для использования в воде. На втором месте оказалось устройство, применяющее давление воздуха. Озвученные игрушки подойдут не только для сольного удовлетворения, но и партнерских шалостей.

Пэлтроу с супругом во время карантина делятся сложностями интимной жизни с сексологом. Специалист считает, что вполне нормально, когда находящиеся в стрессе женщины жалуются на снижение либидо. Влечение вернется, как только исчезнет причина нервозности.

Актриса откровенно говорит с поклонниками на сексуальные темы. Недавно знаменитость представила свечи с личным интимным ароматом. Новинку раскупили в считанные минуты.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 03:00

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