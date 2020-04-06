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Учёные рассказали, на что стоит обращать внимание при использовании лифта

Во время пандемии COVID-19 люди озадачены вопросом снижения риска заражения коронавирусом. Например, жители многоквартирных домов вынуждены пользоваться лифтом. Учёные из Принстонского университета решили рассказать, на что стоит обращать внимание при его использовании.

Согласно утверждению учёных, если пользоваться ограниченным пространством совместно с другими людьми, в том числе лифтом и лестницей, то можно заразиться коронавирусом. По этой причине необходимо соблюдать правила гигиены и рекомендуемые меры предосторожности. Эксперимент, проведённый американскими учеными, показал, что после чиханья или кашлянья зараженного человека COVID-19 может «находиться» в воздухе в форме маленьких капель всего несколько секунд.
«Данные капли являются очень тяжелым, поэтому не могут далеко улететь, по этой причине они быстро падают, оседая на земле», - сообщает представитель Принстонского университета Дилан Моррис.

Эксперт утверждает, благодаря этому можно сделать вывод, что коронавирус не распространяется как аэрозоль, а его капли не задерживаются в воздухе. Изучая помещение, где находились пациенты с COVID-19, данная теория подтвердилась. В воздухе подобных комнат учёные не обнаружили частицы вируса. По этой причине, согласно утверждению эксперта, лифтом можно пользоваться во время пандемии коронавируса. Однако необходимо обращать внимание на то, что он может оказаться на разных поверхностях.

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Наука
Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 20:00

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