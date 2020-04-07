«Ты латышка, кто тебе тут будет помогать»: Павел Прилучный запугивал Агату Муцениеце во время сканадалов





Рита Дакота стала первой гостьей новой программы от Агаты Муцениеце, в котором обе звезды обсудили проблемы разведенных женщин. Известно, что знаменитость 2 года назад оборвала отношения с Владом Соколовским после его предположительных измен. Певица дала несколько советов автору шоу, как ей пережить расставание с Павлом Прилучным. В ходе разговора выяснилось, что Муцениеце сейчас часто злоупотребляет алкоголем, но, по словам коллеги по шоу-бизнесу - это является одной из "стадий осознания" случившегося.Дакота говорит, что ни в коем случае не стоит подавлять собственные эмоции, которые только навредят дальнейшим отношениям. Агата Муцениеце сообщила, что чем больше она его прощала, тем больше он себе стал позволять. Во время скандалов Прилучный мог запугивать супругу и с каждым днем поступки становились жестче по отношению к ней. Муцениеце до сих пор не может поверить, что ее супруг мог так плохо относиться к ней. Стоит отметить, что несмотря на бракоразводный процесс, Муцениеце и Прилучный все еще живут вместе из-за распространения COVID-19.