"Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки!": Справившегося с коронавирусом Льва Лещенко выписали из больницы

«Мы с Ириной сдали анализы. Результат снова пришел отрицательный, так что коронавируса у нас нет. Я попросил врачей отпустить нас домой и получил добро на выписку, так как в больнице полно инфекции. Врач с улыбкой мне сказал: Все хорошо! Вы здоровы! Выматывайтесь из Коммунарки!, - рассказал Лещенко.





Певец с женой должны пройти компьютерную томографию, чтобы исключить остаточные явления от пневмонии. Несмотря на результат, супруги готовы поехать домой и оттуда провести прямой эфир. Лещенко попросил коллег и знакомых простить его за доставленные переживания и поблагодарил персонал медучреждения за заботу. Что касается критики в адрес артиста, то она ему не понятна, поскольку его вины в заражении нет.Исполнитель рассказал, что поехал на гастроли, поскольку концерты являются его работой. В РФ самоизоляцию ввели 16 марта, а музыкант вернулся в страну 11 числа, поэтому ему никто не сообщил, что нужно две недели сидеть дома и ни с кем не общаться, передает «КП».