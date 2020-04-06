Алексей Кудрин сравнил экономику России с готовящимся ко взрыву паровозом





Эксперт считает, что процент снижения ВВП окажется выше прогнозируемого значения. В 2009 году власти потратили 10% от доходов страны, чтобы выбраться из охватившего мир кризиса. Тогда стоимость барреля нефти доходила до 61 доллара, а сейчас показатель рухнул почти в шесть раз.11 лет назад власти на 50% подняли пенсии, поэтому доходы населения не падали. Чтобы справиться с текущей обстановкой, придется внедрять радикальные механизмы поддержки. Сфера услуг должна получить прямое субсидирование, поскольку она первой и сильнее всех пострадала от COVID-19. В этом году придется изъять из резервного фонда огромную сумму, которую чиновники собирались тратить в течение нескольких лет.