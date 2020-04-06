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Хирург Кирилл Лобачев о пластических операциях Стаса Михайлова: Хорошая кожа лица, разглаженный лоб и густые волосы говорят сами за себя

51-летний Стас Михайлов недавно озадачил фанатов, когда появился на сцене помолодевшим. Пластический хирург Кирилл Лобачев предположил, к каким процедурам мог прибегнуть исполнитель.

В последнее время многие поклонники Стаса Михайлова начали задаваться вопросом, действительно ли их любимец поет на сцене. На любые вопросы по поводу перемен во внешности певец отвечает, что причиной тому является здоровый образ жизни и естественным стремлением к новому стилю. По словам журналистов, "король шансона" мог омолодится у известного врача Брайана Новака, который известен по работе с многими голливудскими знаменитостями.

Папарацци выяснили, что услуги этого пластического хирурга начинаются от 30 тысяч долларов, а реабилитация проходит около месяца. Отечественный медик Кирилл Лобачев сообщил, что американский специалист берет жир из мест его отложения и заполняет им участки лица, которые требуется освежить. Он добавляет, что хорошая кожа лица, разглаженный лоб и якобы пересаженные волосы не говорят о том, что новая внешность Михайлова не является следствием операций.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:45

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