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В России начался первый этап премии «Внедорожник года»

Премия «Внедорожник года» вручается в России с 2005 года лучшим автомобилям «для путешествий и приключений». Теперь организаторы объявили о начале первого этапа конкурса.
В России начался первый этап премии «Внедорожник года»

Определение «Внедорожника года» традиционно разделяется организаторами на три этапа. В первом проводится онлайн-голосование, проходят дорожные испытания автомобилей, которые намечены на весну. А вот летом разыгрываются призы от Большого жюри для начинающих конструкторов. Наконец, осенью судьи определяют победителей в разных категориях. На данный момент каждый желающий может проголосовать, заполнив анкету на официальном сайте конкурса, что также предоставляет шанс получить дорогостоящий приз.

В нынешнем году спонсорами мероприятия станут корпорации Greenworks, Kwazar, Autoland, Webasto, Российский Авто Мото Клуб и прочие. Они предоставят более 100 призов для победителей конкурса. В пресс-службе организации сообщают, что среди главных подарков числится квадроцикл CFMOTO Х5 Classic и пока неназванное транспортное средство. Стоит отметить, что в Большое жюри в 2019 году вошли более 10 тысяч человек.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:59

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