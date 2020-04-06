В России начался первый этап премии «Внедорожник года»





Определение «Внедорожника года» традиционно разделяется организаторами на три этапа. В первом проводится онлайн-голосование, проходят дорожные испытания автомобилей, которые намечены на весну. А вот летом разыгрываются призы от Большого жюри для начинающих конструкторов. Наконец, осенью судьи определяют победителей в разных категориях. На данный момент каждый желающий может проголосовать, заполнив анкету на официальном сайте конкурса, что также предоставляет шанс получить дорогостоящий приз.В нынешнем году спонсорами мероприятия станут корпорации Greenworks, Kwazar, Autoland, Webasto, Российский Авто Мото Клуб и прочие. Они предоставят более 100 призов для победителей конкурса. В пресс-службе организации сообщают, что среди главных подарков числится квадроцикл CFMOTO Х5 Classic и пока неназванное транспортное средство. Стоит отметить, что в Большое жюри в 2019 году вошли более 10 тысяч человек.