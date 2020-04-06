В Тюмени мужчина чуть не погиб во время похода в туалет
4 апреля в Тюмени 36-летний мужчина чуть не погиб при походе в туалет. Жизнь гражданина спас вызвавший скорую сосед.
В Департаменте здравоохранения рассказали, что тюменец по неустановленной причине решил с ногами забраться на унитаз. Под его весом изделие треснуло. Мужчина упал и порезал правое бедро об острые осколки. Сосед нашел его в луже крови. Врачи, прибывшие на вызов за 8 минут, провели обработку раны и сделали перевязку. Для восполнения запасов крови гражданину ввели инфузионный раствор. После оказания первой медицинской помощи пострадавшего госпитализировали.
Медики рассказали, что при обильной кровопотере важно сжать рану и приложить к ней холодный компресс. Для этих целей подойдут замороженные продукты.
В Департаменте здравоохранения рассказали, что тюменец по неустановленной причине решил с ногами забраться на унитаз. Под его весом изделие треснуло. Мужчина упал и порезал правое бедро об острые осколки. Сосед нашел его в луже крови. Врачи, прибывшие на вызов за 8 минут, провели обработку раны и сделали перевязку. Для восполнения запасов крови гражданину ввели инфузионный раствор. После оказания первой медицинской помощи пострадавшего госпитализировали.
Медики рассказали, что при обильной кровопотере важно сжать рану и приложить к ней холодный компресс. Для этих целей подойдут замороженные продукты.
Происшествия
Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:39