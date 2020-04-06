В Тюмени мужчина чуть не погиб во время похода в туалет





В Департаменте здравоохранения рассказали, что тюменец по неустановленной причине решил с ногами забраться на унитаз. Под его весом изделие треснуло. Мужчина упал и порезал правое бедро об острые осколки. Сосед нашел его в луже крови. Врачи, прибывшие на вызов за 8 минут, провели обработку раны и сделали перевязку. Для восполнения запасов крови гражданину ввели инфузионный раствор. После оказания первой медицинской помощи пострадавшего госпитализировали.Медики рассказали, что при обильной кровопотере важно сжать рану и приложить к ней холодный компресс. Для этих целей подойдут замороженные продукты.