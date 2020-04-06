Седан Genesis G80 получит «заряженную» версию Sport
Седан Genesis G80 получит «заряженную» версию Sport, оснащенную бензиновым мотором V6 объемом на 3,3 литра. Характеристики и стоимость машины не называются.
Неделю назад Genesis представил новый седан G80 с улучшенным дизайном. Модель получила переднюю сдвоенную оптику, 20-дюймовые колесные диски, подчеркивающие мощность заднего крыла и острые линии передней части. Классический профиль автомобиля отлично сочетается с фирменным стилем «Athletic Elegance».
Под капотом Genesis G80 инженеры установили моторы объемом на 2,5 и 3,5 литра. Агрегат емкостью в 3 литра, работающий на дизельном топливе, производитель приберег для GV80.
Старая версия G80 Sport в РФ поставляется под брендом Ultimate. Модель оснащена 6-цилиндровым мотором объемом на 3,3 литра, способным генерировать отдачу в 370 «лошадей». Производитель хочет заменить его на 3.5 T-GDI с отдачей в 420 «лошадей».
Неделю назад Genesis представил новый седан G80 с улучшенным дизайном. Модель получила переднюю сдвоенную оптику, 20-дюймовые колесные диски, подчеркивающие мощность заднего крыла и острые линии передней части. Классический профиль автомобиля отлично сочетается с фирменным стилем «Athletic Elegance».
Под капотом Genesis G80 инженеры установили моторы объемом на 2,5 и 3,5 литра. Агрегат емкостью в 3 литра, работающий на дизельном топливе, производитель приберег для GV80.
Старая версия G80 Sport в РФ поставляется под брендом Ultimate. Модель оснащена 6-цилиндровым мотором объемом на 3,3 литра, способным генерировать отдачу в 370 «лошадей». Производитель хочет заменить его на 3.5 T-GDI с отдачей в 420 «лошадей».