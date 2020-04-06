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Mercedes готовит экологически чистый прототип AMG S63

Mercedes готовит экологически чистый прототип AMG S63, построенный на базе EVA. Характеристики EQS пока засекречены.
Mercedes готовит экологически чистый прототип AMG S63

AMG EQS станет быстрее за счет мотора, способного при крутящем моменте в 900 Нм выдавать отдачу в 600 «лошадей». Электрокар получил модернизированную систему полного привода, которая при необходимости может распределить мощность на каждое колесо. Габариты модели не изменились и совпадают с размерами последнего CLS. За счет электромоторов первую сотню автомобиль берет за 4 секунды. Литий-ионный аккумулятор установлен в полу. Без подзарядки машина способна преодолеть 692 километра пути.

В этом году на рынок выйдет новый S-Class. Вторым дебютантом станет обычный EQS. Заряженная версия появится в продаже не ранее 2022 года. Новинке придется завоевывать свою долю рынка, соперничая с Jaguar XJ, Audi E-Tron, Porsche Taycan, Tesla Model S Plaid, BMW 7-Series.

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Добавил: Джанабилова Диана Сегодня, 14:27

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