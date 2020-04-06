Ученые выявили не связанный с уровнем сахара ранний признак диабета





Для оценки мышечной слабости ученые использовали простые динамометрические устройства. При анализе делалась корректировка на возраст, пол и вес добровольца. Выяснилось, что 60-летние женщины весом в 90 кг и силой кисти в 0,478 склонны к развитию диабета. Норма для дам от 50 до 80 лет составляет 0,49. Мужчины должны выжать 0,68 единиц.Медики считают, что открыли для медиков надежный и простой метод проверки на диабет до проявления симптомов и осложнений. На начальной стадии недуг протекает незаметно, поэтому можно руководствоваться данными о мышечной силе.